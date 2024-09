Info franceinfo Politique : Laurent Hénart quitte la présidence du Parti radical

Laurent Hénart, président du Parti radical depuis 2014, quitte son poste samedi 28 septembre, selon les informations de franceinfo. Il laisse la place à Nathalie Delattre, la nouvelle ministre chargée des Relations avec le Parlement.

Lors des arbitrages finaux pour constituer son équipe gouvernementale, le Premier ministre Michel Barnier a choisi de proposer la nomination de la sénatrice de Gironde. Laurent Hénart, président du Parti radical, faisait également partie des profils pressentis pour une entrée au gouvernement. "Sénatrice depuis 2017 et seule ministre radicale du gouvernement Barnier, Nathalie Delattre est en situation de porter les valeurs du Parti radical qu’elle connaît bien pour en être la secrétaire générale", estime Laurent Hénart dans un communiqué que franceinfo a pu consulter. "Elle a été nommée à un poste stratégique, c'est une femme de caractère, et à la tête du parti elle pourra porter un vent de nouveauté", dit en privé Laurent Hénart de celle avec qui il a fondé le mouvement des Jeunes Radicaux en 1988.

Selon les informations de franceinfo, Laurent Hénart a annoncé sa décision de quitter la tête du Parti radical lors d'un bureau exécutif samedi à 18h30. Il reste membre de la direction du parti et parle d'un "passage de relais".

Une nécessaire "refondation de l'offre politique"

Laurent Hénart souhaite toutefois "aujourd'hui s'investir autrement, plus librement, dans la vie publique française, au-delà de l’activité partisane". "La situation politique actuelle de notre pays oblige plus que jamais les forces républicaines à se renouveler et à travailler sur les idées en profondeur. La refondation de l’offre politique est indispensable et je souhaite contribuer pleinement à cette réflexion", ajoute l'ancien maire de Nancy dans le même communiqué.

Depuis 2022, le Parti radical, plus vieux parti de France, appartient à la coalition présidentielle. Il a soutenu la réélection d'Emmanuel Macron, et s'est engagé sur la liste Ensemble de Valérie Hayer lors des élections européennes de juin 2024. Lors du second tour des élections législatives anticipées provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale, le Parti radical a appelé à faire barrage au Rassemblement national.