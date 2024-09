Info franceinfo Nouveau gouvernement : Michel Barnier souhaite créer un ministère de l'Immigration

Fraîchement nommé par Emmanuel Macron, le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, réfléchit au retour d'un ministère de l'Immigration, a appris franceinfo de sources concordantes lundi 9 septembre. Un précédent ministère de "l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire" avait été créé en 2007 sous le gouvernement Fillon, lors de la présidence de Nicolas Sarkozy. Il avait été dirigé par Brice Hortefeux puis Éric Besson, avant d'être supprimé en 2010.

Selon les informations de franceinfo, le nouvel occupant de Matignon a entamé des consultations et le processus de recrutement d'un directeur de cabinet est en cours. Matignon indique que "les discussions se poursuivent" pour la constitution du gouvernement et que "pour l'instant, rien n'est acté".

"Maîtriser l'immigration"

Lors de son intervention sur TF1, vendredi, Michel Barnier a indiqué vouloir "maîtriser l'immigration de manière rigoureuse et humaniste". "Il y a toujours le sentiment que les frontières sont des passoires et que les flux migratoires ne sont pas maîtrisés", a-t-il estimé, promettant alors "des mesures concrètes". Sur ce sujet, "personne n'a le monopole des bonnes idées, je veux qu'on traite les problèmes", a-t-il lancé. "Je veux qu'on trouve les bonnes solutions aux problèmes qui préoccupent les Français et cela en fait partie."

Lors de la primaire Les Républicains de 2021, lorsqu'il briguait la candidature à l'élection présidentielle de 2022, Michel Barnier avait réclamé la mise en place d'un moratoire sur l'immigration de trois à cinq ans, un "préalable à la reprise en main de notre politique migratoire", et insistait sur la nécessité de "limiter" et "maîtriser" l'immigration, notamment en stoppant les "régularisations massives". Il avait réclamé qu'un référendum et un "bouclier constitutionnel" accompagnent ce moratoire, afin notamment d'assurer la primauté du droit national sur le droit européen en la matière.