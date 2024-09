Des manifestations contre Michel Barnier et Emmanuel Macron ont rassemblé plusieurs milliers de personnes en France

Deuxième journée de mobilisation contre le tandem "Macron-Barnier". Plusieurs milliers de personnes ont manifesté de Paris à Marseille, en passant par Bordeaux, samedi 21 septembre, pour dénoncer la nomination du nouveau Premier ministre, à l'appel de la France Insoumise, des écologistes et d'associations féministes, étudiantes et environnementales. Une soixantaine de rassemblements étaient annoncés en France, selon le site de LFI, au moment où Michel Barnier finalisait la composition d'un gouvernement marqué à droite, plus de deux mois après des élections législatives remportées sans majorité absolue par la coalition de gauche.

Un rassemblement contre le gouvernement de Michel Barnier a eu lieu à Lyon, le 21 septembre 2024. (ELSA BIYICK / HANS LUCAS / AFP)

Mais ces appels à manifester ont été peu suivis. Ils étaient 3 200 à défiler à Paris, selon la préfecture de police, contre 26 000 le 7 septembre, selon cette même source. Ailleurs en France, on comptait seulement 2 200 manifestants à Marseille, 400 à Bordeaux, quelque 200 à Angoulême et Nantes, une centaine à Strasbourg. LFI avait pour ambition d'"augmenter la pression populaire" après la journée du 7 septembre, qui avait réuni dans toute la France entre 110 000 manifestants de gauche, selon les autorités, et 300 000, selon les organisateurs.