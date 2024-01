Remaniement : quels sont les politiques les plus souvent nommés à un poste ministériel depuis 1995 ?

Certaines personnalités politiques reviennent régulièrement à des portefeuilles ministériels. Allant parfois d'un ministère à un autre, ils s'inscrivent aussi dans la durée. Mais quels sont les hommes et les femmes politiques les plus sollicités ces 30 dernières années ?

Rachida Dati, Catherine Vautrin, Bruno Le Maire… Le gouvernement Attal annonce le retour de vieux noms de la politique. D'anciens ministres ou secrétaires d'Etat qui récupèrent un nouveau portefeuille, cela arrive régulièrement. Alors quels sont les ministres qui ont été le plus nommés ces 30 dernières années ?

François Fillon, le record absolu

François Fillon détient un record absolu du nombre de postes occupés dans des gouvernements ces 30 dernières années, avec six portefeuilles différents à sa charge. Il détient aussi le record de longévité à des postes ministériels. D'abord ministre des Technologies, de l'Information et de la Poste en 1995, il est ensuite ministre délégué à la Poste. Ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, puis ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Premier ministre de 2007 à 2012 et ministre de l'Écologie, des Transports et du Logement de février à mai 2012 en son propre gouvernement. Cumul total : dix ans et quatre mois. À noter qu'avant 1995, il a par ailleurs été ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pendant plus de deux ans sous le gouvernement Balladur.

François Baroin, nommé pour la première fois en 1995, s'est vu confier cinq portefeuilles différents. D'abord porte-parole, il fait son retour dix ans plus tard en tant que ministre de l'Outre mer en 2005. Il est ensuite, à tour de rôle, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, ministre du Budget, de nouveau porte-parole, puis ministre de l'Economie et des Finances entre 2011 et 2012. Cumul total : quatre ans et onze mois.

Roselyne Bachelot, femme la plus longtemps en poste

Roselyne Bachelot, ministre dès 2002 à l'Ecologie et au Développement durable, puis ministre de la Santé et des Sports de 2007 à 2010, a ensuite été ministre des Solidarités puis ministre de la Culture. Cumul total : huit ans et neuf mois.

Ségolène Royal fait aussi partie des personnalités les plus représentées. Ministre déléguée à l'Enseignement scolaire en 1997, elle est ministre déléguée à la Famille, à l'Enfance et aux Personnes handicapées à partir de 2000, puis ministre de l'Environnement de 2014 à 2017 dans les gouvernements Vals et Cazeneuve. Cumul total : huit ans et 17 jours. Ségolène Royal a également été ministre de l'Environnement sous le gouvernement Bérégovoy entre 1992 et 1993.

Jean-Louis Borloo a été ministre délégué à la Ville à partir de 2002, puis ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, ministre de l'Economie et enfin ministre de l'Ecologie. Cumul total entre 2002 et 2010 : près de huit ans.

Alain Juppé a multiplié les portefeuilles entre 1995 et 2012 mais le cumul de son temps de présence au gouvernement depuis 30 ans est peu important. Premier ministre de 1995 à 1997, il est ensuite ministre de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables en 2007 dans le premier gouvernement Fillon, puis ministre de la Défense et des Anciens combattants en 2010 et enfin ministre des Affaires étrangères et européennes en 2011, dans le troisième gouvernement Fillon. Cumul total : trois ans, sept mois et un jour. Alain Juppé qui occupait un poste ministériel dès 1986, puisqu'il a été porte-parole du gouvernement et ministre délégué au budget sous le deuxième gouvernement Chirac.

Jean-Yves Le Drian, deux portefeuilles et plus de 10 ans

Jean-Yves Le Drian n'a détenu que deux portefeuilles ces trente dernières années mais s'approche du record de longévité de François Fillon. Ministre de la Défense pendant cinq ans, il est ensuite ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de 2017 à 2022. Cumul total : dix ans et quatre jours. À noter, il avait aussi été secrétaire d'Etat à la Mer entre 1991 et 1992.

Même tendance pour Bruno Le Maire en poste au ministère de l'Economie depuis le premier gouvernement Philippe en 2017. Avant cela, il a été ministre de l'Agriculture et secrétaire d'Etat aux Affaires européennes sous les gouvernements Fillon 2 et 3. Cumul total : neuf ans, onze mois et 27 jours.