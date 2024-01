Polémique Amélie Oudéa-Castéra : la ministre de l'Education nationale estime être pour certains le "symbole d'une caste" à "abattre"

Elle est en pleine tempête depuis sa nomination le 11 janvier. La ministre de l'Education nationale et des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a estimé mardi 30 janvier que "même au sein du Parlement on voudrait faire [d'elle] le symbole d'une caste privilégiée à combattre, à abattre". La ministre se trouve au centre d'une polémique sur la scolarité de ses enfants dans l'école privée parisienne Stanislas et ainsi que ses déclarations sur l'école publique Littré et ses "paquets d'heures pas sérieusement remplacées".

Une sortie qui a déclenché l'ire de plusieurs syndicats d'enseignants et une défense de la ministre mise à mal peu après par le quotidien Libération qui a publié plusieurs témoignages démentant cette version. "Ces deniers jours j'ai évoqué de manière maladroite, un souvenir erronée de maman vieux de 15 ans. J'ai blessé des personnes que pour rien au monde je ne voulais blesser. Mea culpa", a-t-elle dit lors de la cérémonie des vœux du comité olympique français.

"Je vous le dis ce soir, cette faute, je ne suis pas sûre d'arriver à me la pardonner moi-même un jour. C'est pour moi une meurtrissure, contrairement à beaucoup d'étiquettes que beaucoup de gens veulent me coller sur les épaules", a-t-elle ajouté. "Ce que j'ai découvert de l'évocation maladroite, erronée, fautive, d'un souvenir", c'est qu'"il peut jaillir un torrent qui éclabousse tout jusqu'aux choix les plus intimes", a-t-elle poursuivi dans un long monologue de défense.