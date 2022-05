Vidéo Elisabeth Borne nommée Première ministre : "Une personnalité qui sait naviguer par gros temps", selon Stanislas Guerini

Elisabeth Borne est "une personnalité qui sait mener les réformes, qui sait naviguer par gros temps", affirme mercredi 18 mai sur franceinfo Stanislas Guerini, délégué général de La République en marche, au sujet de la Première ministre, deux jours après sa nomination. Il ajoute que "très certainement dans les mois, dans les années qui viennent, nous aurons à nouveau du gros temps".

Selon Stanislas Guerini, Elisabeth Borne "incarne parfaitement les priorités de ce quinquennat", sur des sujets comme "l'urgence écologique, l'urgence pour le pouvoir d'achat et le quinquennat du plein emploi. Ça correspond assez bien à ce qu'est Elisabeth Borne", insiste-t-il.

Elisabeth Borne est candidate aux législatives dans le Calvados, la preuve pour Stanislas Guerini que c'est une "militante engagée". "Elle n'a pas hésité trois secondes" à se "soumettre aux suffrages des Français", selon lui. "Moi je crois à la légitimité, et il n'y a pas de plus belle façon que d'aller la conquérir" en se portant candidat à une élection, affirme Stanislas Guerini. Il assure également que ce sera au président de la République, Emmanuel Macron, de décider si Elisabeth Borne peut rester Première ministre ou non en cas de défaite.