Un nouvel attentat d'ampleur déjoué en France

C'est le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner qui a lui-même révélé l'information lors de l'émission de France 2 "Vous avez la parole", jeudi 17 octobre. "Un individu, qui voulait s'inspirer du 11-Septembre et des avions qui ont détruit les tours du World Trade Center, et qui effectivement a été interpellé par nos services. C'était son projet [de détourner un avion, NDLR], il était en train de s'organiser comme cela", a expliqué Christophe Castaner.

Soixantième attentat déjoué

Le 26 septembre, l'homme a été mis en examen et écroué pour association de malfaiteurs terroristes criminelle. Il aurait entre 25 et 30 ans et était surveillé par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Sur les réseaux sociaux, il avait publié des messages pour trouver d'autres personnes intéressées par son projet terroriste. Il ne comptait pas agir en France. Selon le ministre, il s'agit du soixantième attentat déjoué depuis 2013.

