Recyclage : les mesures du gouvernement

Le Premier ministre a annoncé, ce lundi 23 avril, des mesures pour favoriser le recyclage et une consommation plus durable. "Le premier axe, c'est d'inciter les fabricants à allonger la durée de vie de nos produits. Pour cela, dès 2020, ils devront obligatoirement afficher sur une étiquette la durabilité et la réparabilité du produit. (...) Il sera obligatoire de préciser si certaines pièces détachées ne sont pas disponibles", explique la journaliste Florence Griffon.

Y voir plus clair dans le tri de nos déchets

Des mesures sont aussi censées nous aider à y voir plus clair dans le tri de nos déchets. "Les deux flèches arrondies indiquent simplement que le fabricant paie une taxe pour le recyclage. Un symbole trompeur qui va donc être supprimé. Les produits recyclables seront indiqués uniquement par un pictogramme : un petit bonhomme qui recycle", précise la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT