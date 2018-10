La ministre des Transports Elisabeth Borne se déporte d'un dossier de ligne ferroviaire pour éviter un conflit d'intérêt

La ministre est l'ancienne patronne de la RATP, candidate à l'attribution du marché de l'exploitation du CDG Express, une ligne à grande vitesse desservant l'aéroport de Roissy.

Ancienne PDG de la RATP, Elisabeth Borne est aujourd'hui ministre des Transports, et amenée à se prononcer sur des dossiers qui concernent son ancienne entreprise. Samedi 13 octobre, elle a annoncé qu'elle se déportait d'un dossier sensible - l'attribution du marché de l'exploitation d'une ligne ferroviaire vers l'aéroport de Roissy - afin d'"éviter toute suspicion possible de conflit d'intérêts".

"Cette décision a été prise afin de prévenir toute suspicion possible de conflit d'intérêts, compte tenu des responsabilités précédemment exercées par Elisabeth Borne à la tête de la RATP, qui est membre d'un groupement candidat à l'attribution de ce contrat", explique l'entourage de la ministre à l'AFP.

Le Charles-de-Gaulle Express, ou CDG Express, doit relier à l'horizon 2023 la Gare de l'Est, dans le centre de Paris, au terminal 2 de l'aéroport de Roissy.

L'attribution de ce contrat sera désormais confiée au ministre de la Transition écologique, François de Rugy, qui assure la tutelle sur les transports.