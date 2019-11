DIRECT. Crise de l'hôpital public : après huit mois de grève, le gouvernement dévoile son "plan d'urgence"

Ce qu'il faut savoir

Un "plan d'urgence", huit mois après le début d'un mouvement social inédit. Le Premier ministre, Edouard Philippe, doit dévoiler, mardi 19 novembre dans la matinée, des mesures d'urgence face à la crise des hôpitaux publics, censées "renforcer" et "accélérer" une stratégie annoncée il y a plus d'un an. Le mouvement de grève au sein de l'hôpital public est suivi par un quart des médecins hospitaliers, et par plus d'un paramédical sur dix. Suivez notre direct.

Une hausse des salaires et des effectifs réclamée. Partie de Paris, la contestation dans les hôpitaux publics s'est étendue à toute la France, avec 268 établissements touchés en fin de semaine dernière. Les revendications de ce mouvement restent principalement une hausse des salaires et des effectifs, ainsi qu'un arrêt des fermetures de lits.

"Investir plus fortement". Emmanuel Macron assure avoir "entendu la colère et l'indignation" de l'hôpital. Il n'entend pourtant pas modifier son plan "Ma santé 2022", présenté en septembre 2018, mais plutôt l'accélérer. Le chef de l'Etat a donc demandé au gouvernement d'"investir plus fortement".

De premières annonces jugées insuffisantes. Les annonces de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, en juin et en septembre, n'ont pas suffi à mettre fin au mouvement de grève. La ministre a promis fin octobre un "plan de soutien" axé sur "l'attractivité de l'hôpital", avec "la revalorisation des salaires notamment en début de carrière".