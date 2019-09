DIRECT. Grève aux urgences : Agnès Buzyn dévoile de nouvelles mesures pour tenter de mettre fin à la crise

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #URGENCES

: La ministre de la Santé promet 750 millions d'euros entre 2019 et 2022, pour répondre à la crise des urgences.

: Bonjour @anonyme, c'est une question de minutes à présent. Notre journaliste Valentine Pasquesoone est sur place et vous pourrez suivre les annonces de la ministre de la Santé dans ce direct.

: #Urgences : Quand la ministre des Solidarités et de la Santé va-t-elle faire les annonces ?

: Partout en France, les urgences des hôpitaux connaissent une crise sans précédent : augmentation exponentielle des admissions, manque cruel de moyens, absence de reconnaissance... Les personnels soignants craquent. A Montauban (Tarn-et-Garonne), infirmières et brancardiers sont en grève depuis le 3 juin. France 3 a recueilli leurs témoignages.

Le Parlement britannique sera suspendu dès la fin des débats ce soir, confirme un porte-parole du Premier ministre.





Agnès Buzyn présente cet après-midi un nouveau plan pour tenter de répondre à la colère des urgentistes. On vous explique comment elle tente de sortir de cette crise, et quelles sont les pistes déjà esquissées.



Une centaine de salariés d'Aigle Azur se sont rassemblés à Paris, à quelques pas du ministère des Transports, alors que les quelque 1 200 employés de la compagnie aérienne attendent de connaître les offres d'éventuels repreneurs.



Le procès des deux gérants d'un bar de Rouen où un incendie avait tué 14 personnes en 2016, le Cuba Libre, s'est ouvert ce matin. Franceinfo a recueilli le témoignage des parents de plusieurs jeunes victimes.

: Comment lutter contre la crise qui touche les services d’urgence ? La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, plaide pour la création d’un "Samu infirmier" sous la forme d’une expérimentation en région parisienne. C'est à lire via nos collègues de France 3.

Le procès des deux gérants d'un bar de Rouen où un incendie avait tué 14 personnes en 2016, le Cuba Libre, s'est ouvert ce matin. Franceinfo a recueilli le témoignage des parents de plusieurs jeunes victimes.



Revers symbolique pour Vladimir Poutine, dont le parti a perdu un tiers de ses sièges lors des élections au parlement de Moscou, un scrutin très observé en raison de l'exclusion de nombreux candidats d'opposition.



Une semaine après un premier accrochage entre le Hezbollah et Israël, le mouvement libanais annonce avoir abattu un "drone israélien"à la frontière entre la Palestine et le Liban. Tsahal a reconnu la perte d'un de ses appareils.

: Deux articles récemment publiés témoignent du malaise des urgentistes : celui d'infirmières d'un hôpital de Strasbourg qui racontent les agressions physiques dont elles sont régulièrement victimes, et d'une médecin de Mulhouse qui a décidé de démissionner après un an d'exercice, et dénonce des conditions de travail problématiques pour les patients comme pour les médecins.

: Cet après-midi, Agnès Buzyn recevra des représentants des urgentistes pour annoncer un nouveau plan d'aide, le troisième en six mois. Les deux premiers n'avaient pas calmé la crise, et, selon le collectif Inter-Urgences, 249 sites étaient encore en grève vendredi – tout en continuant d'assurer les soins. Nous vous expliquons comment la ministre de la Santé s'y prend, cette fois-ci, pour répondre à leurs attentes.









: La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, présentera cet après-midi son plan pour répondre à la crise des urgences. Mais elle a déjà évoqué plusieurs mesures, résumées dans ce sujet du 20 heures soir.



: Bonjour @anonyme. Vous faites référence à une des mesures évoquées par Agnès Buzyn hier pour désengorger les services d'urgences : renvoyer certains patients vers des médecins généralistes, qui libéreraient des plages horaires pour ces consultations sans rendez-vous. Hier, sur franceinfo, elle n'a pas évoqué la question du remboursement. Mais sachez qu'il est déjà possible d'être remboursé normalement pour une consultation d'urgence chez un médecin qui n'est pas votre médecin traitant, comme l'explique le site de l'Assurance maladie.

: Quid du remboursement de la visite d'un médecin de ville désigné par l'hôpital avec le nouveau numéro de tri des patients annoncé par Agnès Buzyn, sachant qu'il est obligatoire de se conformer au parcours de soins (médecin traitant désigné) pour être remboursé des frais de santé engagés ?