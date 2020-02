Congé de deuil d'un enfant : "Je suis très heureuse que le président prenne ce dossier en main", explique Marlène Schiappa

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, doit annoncer des mesures sur le congé de deuil d'un enfant dans la soirée, selon l'Élysée.

Emmanuel Macron a demandé samedi 1er février au gouvernement de "faire preuve d'humanité" dans le dossier du congé en cas de deuil d'un enfant, a indiqué l'Élysée à franceinfo. Jeudi, l'Assemblée nationale avait refusé de faire passer ce congé de cinq à douze jours, suscitant un tollé dans la classe politique. Sur franceinfo, la secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, s'est félicitée de cette intervention du président.

"La pire chose qui puisse arriver à un être humain"

"J'ai exprimé dès vendredi ma divergence sur ce sujet, a déclaré Marlène Schiappa, en disant que pour moi il n'était pas audible de refuser l'allongement d'un congé pour deuil périnatal, quand on sait le drame que c'est de perdre un enfant, c'est la pire chose qui puisse arriver à un être humain et donc il n'est pas possible d'opposer des arguments matériels, de finance ou d'organisation".

"Je suis très heureuse que le président lui-même ait décidé de prendre ce dossier en main, a-t-elle poursuivi, et de passer cette consigne d'humanité qu'il a transmise auprès du gouvernement sur ce sujet." Interrogée sur les raisons de ce vote contre l'allongement du congé pour deuil d'un enfant, Marlène Schiappa a dit ne pas vouloir "jeter la pierre sur les uns et les autres".

"Les députés avec qui j'ai échangé sur ce sujet étaient plutôt partants pour rouvrir le dossier, affirme la secrétaire d'État, et travailler sur quelque chose de positif. Maintenant que le président de la République a fait savoir quelle était sa position et sa consigne, ça va faciliter considérablement le travail à cet égard."

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, doit annoncer des mesures sur cette question du congé de deuil d'un enfant dans la soirée, selon l'Elysée.