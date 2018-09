VIDEO. Locataires, propriétaires, salariés, retraités... Qui sont les gagnants et les perdants du budget 2019 ?

En 2019, le budget annoncé par le gouvernement permettra à certains d'augmenter leur pouvoir d'achat. Parmi les gagnants se trouvent les locataires et propriétaires avec la baisse de la taxe habitation pour 80% des ménages. Coup de pouce aussi pour les salariés. Après la baisse de cotisation sur leurs fiches de paye, les heures supplémentaires rapporteront plus, elles seront exonérées de cotisation salariale. Enfin, certains minima sociaux seront revalorisés. L'allocation adulte handicapé augmentera de 40 € par mois, le minimum vieillesse de 35 € par mois et le RSA gagnera 1%.

Coup dur pour les retraités et les fonctionnaires

Pour équilibrer le budget, il faut bien des perdants. Les 14 millions de retraités devront supporter un nouveau gel de leurs pensions (0,3% d'augmentation). Les fonctionnaires y perdent également : le point d'indice qui fixe leur salaire sera gelé. La taxe carburant va également augmenter et faire gonfler les prix de 3 centimes par litre pour l'essence et de 6,5 centimes pour le diesel. Le projet de loi de finances sera débattu cet automne au parlement.

