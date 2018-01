"Ah ! Mais tu n'as pas mis tes talons aiguilles ?" Quand Gérald Darmanin lance une "phrase sexiste" à une journaliste

Le ministre de l'Action et des comptes publics s'est confié à la revue "Charles", en kiosques mercredi. Et notamment sur son rapport aux femmes. Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin lors d'une conférence de presse, le 27 novembre 2017 à l'Elysée, à Paris. (BERTRAND GUAY / AFP)