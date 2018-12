Agnès Buzyn juge les nouvelles mesures "utiles pour les Français et la transition écologique"

Face aux dernières annonces du gouvernement, Agnès Buzyn revient sur ces mesures qui font l’objet de critiques. "Maintenant que les Français ont envie avec nous de s’engager dans la transition écologique, il est utile de les accompagner le mieux possible. Il me paraît évident que ce sont des mesures utiles aux Français et à la transition écologique. Nous avons travaillé énormément depuis huit jours pour mettre en œuvre les mesures annoncées par le président de la République", a déclaré la ministre des Solidarités et de la Santé sur plateau du 19/20.

"Nous étions tous concentrés sur les mesures annoncées"

Et Agnès Buzyn d’ajouter : "Nous étions tous concentrés sur les mesures annoncées, sur la défiscalisation des heures supplémentaires jusqu’à un plafond de 5 000 euros supplémentaires par an, la prime exceptionnelle qui va être versée par les entreprises pour tous les salariés jusqu’à 3,5 smic. Les entreprises ont jusqu’au 31 mars pour la verser. Il y a évidemment le fait que nous revenons au taux de 6,6% de CSG pour les retraités qui touchent jusqu’à 2 000 euros de pension pour un célibataire, 3 000 euros de pension pour un couple. Et la fameuse prime d’activité. Nous allons augmenter le nombre de personnes concernées. Le premier versement aura lieu le 5 février."

Le JT

Les autres sujets du JT