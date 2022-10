Manifestation anti-bassines : quatre personnes jugées en comparution immédiate

Quatre des six personnes interpellées samedi 29 octobre sont jugées en comparution immédiate lundi pour "participation à un groupement formé en vue de commettre des violences et des dégradations".

Quatre personnes sont jugées en comparution immédiate lundi 31 octobre au tribunal judiciaire de Niort pour "participation à un groupement formé en vue de commettre des violences et des dégradations", après la manifestation anti-bassine de samedi 29 octobre à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, a appris franceinfo auprès du parquet de Niort.

Elles font partie des six personnes qui ont été interpellées et placées en garde à vue samedi après des heurts entre manifestants et gendarmes. La garde à vue d'une cinquième personne a été levée pour incompatibilité médicale et la sixième personne, interpellée pour refus d'obtempérer, sera jugée par ordonnance pénale.

Plus de 1 000 gendarmes toujours sur place

Les gendarmes ont été ciblés par des tirs de mortiers, des jets de cocktails Molotov et de projectiles divers, selon la préfecture des Deux-Sèvres. Lors de ces affrontements, une soixantaine de forces de l'ordre et une trentaine d'opposants à la construction de réserves d'eau géantes dans cette commune poitevine ont été blessés.

Après cette journée de manifestation, le ministre de l'Intérieur a dénoncé une forme "d'écoterrorisme" dimanche. Gérald Darmanin a décidé de maintenir plus de 1 000 gendarmes sur place pour "qu'aucune ZAD ne s'installe".