A l'Assemblée, le ministre Gérald Darmanin pense citer Churchill, mais reprend une phrase de Coluche

Interpellé par une députée LFI sur la hausse des salaires et des minimas sociaux, le ministre de l'Action et des Compte publics semble s'être trompé de référence.

Lapsus ? Lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, mercredi 6 février, Gérald Darmanin a voulu citer le célèbre Premier ministre britannique Winston Churchill (1874-1965), adepte des phrases chocs. Mais il s'est visiblement trompé et a, en fait, cité le non moins célèbre humoriste français Coluche. Interrogé par la députée La France insoumise Sabine Rubin sur une hausse des salaires et des minimas sociaux, le ministre de l'Action et des Compte publics a répondu : "Nous pouvons considérer qu'effectivement, la vie, ce ne sont pas des statistiques, et comme le disait Winston Churchill, ce qu'ils montrent est intéressant, mais c'est comme les maillots de bain : ce qu'ils cachent l'est encore plus."

Interrogé sur le #pouvoirdachat, @GDarmanin provoque l'indignation des députés de la @FranceInsoumise. "La politique économique de certains régimes que vous soutenez démontre que c'est la pauvreté qui est au rendez-vous de vos chimères". #DirectAN #QAG pic.twitter.com/oBJT3nU3iA — LCP (@LCP) 6 février 2019

Or, il semble que cette citation soit plutôt une variation d'une plaisanterie de Coluche, qui a dit : "Les statistiques, c'est comme le bikini, ça donne des idées mais ça cache l'essentiel", précise Le Monde. Winston Churchill a néanmoins bien parlé de statistiques. Il aurait en effet déclaré : "Je ne crois jamais une statistique à moins de l'avoir moi-même falsifiée."