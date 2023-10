Gauche : le Parti communiste appelle à "une nouvelle étape avec un nouveau type d’union"

Le Conseil national, l'une des instances dirigeantes du PCF, écrit dans un communiqué que la gauche "n'est pas à la hauteur de ses responsabilités". Et veut mettre sur pied "un projet de transformation sociale ambitieux, utile, à vocation majoritaire."

Temps de lecture : 1 min

Le Parti communiste appelle à "une nouvelle étape pour la gauche avec un nouveau type d’union", dans un communiqué que franceinfo s'est procuré ce dimanche.

Cette déclaration intervient alors que La France insoumise se retrouve isolée au sein de la Nupes en raison de ses positions jugées ambiguës sur la guerre entre le Hamas et Israël, et sur ses difficultés à qualifier clairement le mouvement islamiste de terroriste.

"La gravité de la situation internationale, comme en France, appelle la gauche à être à la hauteur de ses responsabilités. Malheureusement, elle ne l’est pas. Il est temps d’ouvrir une nouvelle étape pour la gauche avec un nouveau type d’union, permettant le débat entre nous comme avec les citoyen.nes et les organisations syndicales, avec un projet de transformation sociale ambitieux, utile, à vocation majoritaire", écrit le Conseil national du PCF.

"La Nupes est devenue une impasse"

La direction du Parti communiste français se réunissait ce week-end pour discuter de son avenir au sein de la Nupes. Pour elle, "la Nupes, telle qu'elle a été constituée pour les élections législatives sous la volonté hégémonique de LFI, est devenue une impasse".

>> Pour la secrétaire nationale des Verts, la Nupes "est devenue, quelque part, un sujet de désespoir"

L'heure est donc venue pour le PCF de "construire un rassemblement à l’image de l'intersyndicale qui a porté le mouvement contre la réforme des retraites et se poursuit aujourd'hui sur la base de principes simples : respect mutuel, pleine souveraineté de chacune des organisations, luttes et initiatives sur la base de combats et de projets partagés", poursuit le communiqué. "C’est pourquoi la direction du PCF, réunie ce jour en conseil national, lance un appel à toutes les forces disponibles, aux citoyen.nes, aux associatifs, aux syndicalistes, aux socialistes, écologistes et insoumis, aux radicaux et aux républicains de gauche qui partagent cette ambition pour le progrès social, pour la justice et pour la paix.".