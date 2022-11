VRAI OU FAKE : le député RN Grégoire de Fournas a-t-il recouru à l'embauche de travailleurs étrangers, qu'il prétend combattre ?

franceinfo

Exclu 15 jours de l'Assemblée nationale pour des propos racistes, le député RN Grégoire de Fournas affiche depuis plusieurs années son hostilité à l'embauche de main d'œuvre étrangère. Il y a pourtant recouru plusieurs fois en tant que viticulteur.

Le député du Rassemblement national, Grégoire de Fournas, a été exclu 15 jours de l'Assemblée nationale après des propos racistes. Il est aussi viticulteur dans le Médoc, et il a une position bien tranchée sur l'emploi des travailleurs étrangers dans les vignes. "Moi, je ne comprends pas qu'à partir du moment où on a 20% de chômage à Pauillac, les châteaux ne fassent pas d'effort pour embaucher de la main d'œuvre locale pour travailler dans les vignes [...]. Moi, je suis viticulteur à Saint-Germain-d'Esteuil, avec des moyens bien moins importants que les grands crus de Pauillac, et pourtant je n'embauche que de la main d'œuvre locale", déclarait-il à France Bleu en décembre 2019.



Des travailleurs portugais en avril 2022

Il a pourtant bien employé des travailleurs étrangers, à au moins deux reprises. En 2019, il le révélait lui-même sur Facebook, estimant avoir été trompé par son prestataire. Une équipe de journalistes allemande travaillant sur le vote RN dans la région des grands vins est arrivé à l'improviste dans son château en avril 2022. Elle a alors rencontré "des travailleurs saisonniers du Portugal", derrière un entrepôt, "à l'abri des regards indiscrets". Ils dormaient dans des tentes, sans aucun aménagement. Evoquant "une exception" auprès des journalistes, Grégoire de Fournas admet qu'"il n'y avait tout simplement pas de travailleurs français disponibles".