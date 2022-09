Présidence du RN : Jordan Bardella estime qu'il est mieux placé que Louis Aliot pour "ouvrir notre mouvement à un électorat nouveau"

Jordan Bardella, candidat à la présidence du RN, estime qu'il est mieux placé que Louis Aliot, le maire de Perpignan et également candidat pour prendre la tête du parti, pour "ouvrir notre mouvement à un électorat nouveau". "J'ai le socle le plus solide pour l'emporter", assure l'eurodéputé qui assure l'intérim de la présidence du parti depuis la dernière candidature à la présidentielle de Marine Le Pen, en septembre 2021.

Jordan Bardella affirme avoir avec elle une "relation de très très grande confiance" et ajoute vouloir "continuer ce qu’elle a commencé à faire et je pense que dans cinq ans nous arriverons aux responsabilités et donc le rôle du nouveau président du RN est de faire de notre mouvement le plus conquérant de tous".

Marine Le Pen "la plus légitime" pour être candidate à l'élection présidentielle

S'il est élu président du RN, Jordan Bardella ne fera "pas de main tendue" à Eric Zemmour, "en revanche je pense que nous devons convaincre ses électeurs que nous sommes les seuls à pouvoir porter leurs idées".

Interrogé sur le nom du prochain candidat du parti à l'élection présidentielle, Jordan Bardella répond que Marine Le Pen "est la plus légitime pour l'être". "Je souhaite qu'elle soit candidate" une nouvelle fois, affirme-t-il.