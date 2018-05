Pour Gilbert Collard, Marion Maréchal a peut-être voulu "se délester de l'héritage de son grand-père"

Le député du Front national Gilbert Collard était l'invité de Dimanche en politique ce dimanche 20 mai. Invité à réagir à la décision de Marion Maréchal-Le Pen de retirer le patronyme Le Pen de son nom sur les réseaux sociaux, celui-ci estime qu'"elle a donné son explication" (...) : elle veut garder un caractère privé à sa vie, et elle considère que s'appeler Le Pen la 'déprivatiserait' en quelque sorte".

"Moi je souhaite qu'elle revienne en politique"

"Ça, c'est l'explication qu'elle donne, poursuit le député. Honnêtement on peut s'en contenter. Est-ce que, honnêtement, on peut s'en contenter ? Moi je m'en contente, parce que j'ai envie qu'elle soit contente. Mais à part ça, je me pose la question de savoir si derrière cette amputation nominative, il n'y a pas quelque part... mais je n'en sais rien ! Je ne sais pas, une volonté de se délester de l'héritage du grand-père, pour peut-être mieux s'envoler...". Mais le député frontiste du Gard était également invité à se prononcer sur son éventuel retour sur la scène politique : "Moi je souhaite qu'elle revienne en politique, mais derrière Marine, au Front national, avec nous. D'autant plus qu'elle a le temps, elle est si jeune. Ce n'est pas évident, mais bon, il suffirait qu'elle le demande demain pour qu'on l'acceptât", a-t-il expliqué.