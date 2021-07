Marine Le Pen réélue à la tête du Rassemblement national pour un quatrième mandat

Le résultat est sans surprise, elle était la seule candidate à sa succession. Marine Le Pen été réélue, dimanche 4 juillet, à la présidence du Rassemblement national pour un quatrième mandat. Selon les résultats du scrutin dépouillé jeudi et proclamés dimanche au congrès du parti à Perpignan (Pyrénées-Orientales), la dirigeante d'extrême droite, à la tête du RN depuis 2011, a été élue à 98,35% des voix des adhérents (1,22% d'entre eux ont voté blanc, et il y a eu 0,43% de bulletins nuls).

"Le Rassemblement national comme le Front national, c'est d'abord un lepénisme. C'est d'abord et avant tout la famille Le Pen, le père puis la fille", a estimé sur franceinfo Erwan Lecœur, politologue et sociologue. "Il n'y a pas de concurrence interne qui pourrait éventuellement la renverser et c'est d'une certaine façon la seule fragilité réelle de ce parti", a-t-il ajouté.

Marine Le Pen devrait temporairement quitter la présidence du parti à l'automne pour se consacrer à la présidentielle. Elle arrive fragilisée après les mauvais résultats aux élections régionales et départementales. Toutefois, il n'est pas question de revenir aux outrances. Le parti fait également le pari que l'abstention n'est que conjoncturelle et que les électeurs RN se mobiliseront à nouveau pour la présidentielle.