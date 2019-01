Marine Le Pen privée de salle des fêtes pour son premier meeting en vue des élections européennes

La municipalité de Thor (Vaucluse) affirme n'avoir appris que la semaine dernière la venue de Marine Le Pen et l’empêchent donc de tenir sa réunion publique pour des raisons de sécurité, selon les informations de nos confrères de France Inter.

Marine Le Pen comptait organiser son premier meeting de campagne des élections européennes samedi 19 janvier à Thor, près d'Avignon, dans le Vaucluse, dans la salle des fêtes de la commune, mais il pourrait ne rien en être, d'après des informations recueillies par France Inter jeudi 17 janvier.

Les autorités affirment n'avoir appris que la semaine dernière la venue de la présidente du Rassemblement national et l’empêchent donc de tenir sa réunion publique pour des raisons de sécurité. "La salle des fêtes se trouve dans un cul-de-sac, sans parking, ni grillage et elle est trop petite, c'est impossible de l'accueillir dans ses conditions", justifie le maire du Thor, Yves Bayon de Noyer. Le Rassemblement national a déposé un recours en référé pour annuler cette décision et bénéficier de cette salle.

On leur a proposé l'auditorium à côté, mais c'est une propriété du département réservée exclusivement aux concerts.Yves Bayon de Noyerà France Inter

Le conseil départemental du Vaucluse n'a pas encore donné sa réponse quant à l'occupation de cet auditorium.

Ce meeting devait lancer la campagne du RN avec la présence de la tête de liste, Jordan Bardella, et de l'ancien député UMP du Vaucluse, Thierry Mariani.