Le Front national devient le Rassemblement national, après un vote des militants du parti

Le Front national devient le Rassemblement national. Les militants ont approuvé à 80,81% le changement de nom du parti, a annoncé sa présidente Marine Le Pen, vendredi 1er juin. Elle a précisé que près de 53% des adhérents avaient participé à la consultation par courrier, qui se tient depuis le 9 mai dernier. "Hommage au Front national, vive le Rassemblement national", a ajouté Marine Le Pen, à l'issue d'un conseil national élargi à Lyon.

Le parti dit adieu à l'appellation qui datait de sa création, en 1972. Le Rassemblement national conserve toutefois la flamme bleu, blanc, rouge dans son nouveau logo. Elle sera désormais entourée d'un cercle.

Le but de l'opération est de faciliter les alliances avec d'autres formations et d'ouvrir symboliquement une nouvelle ère, après les défaites électorales de 2017. Jean-Marie Le Pen, ex-président du FN, a qualifié ce changement de nom de "trahison". "Plus qu'une étiquette, c'est aussi une longue et courageuse histoire militante que l'on renie", s'est insurgé le cofondateur du parti, condamnant "les inspirateurs comme les exécutants" de cette décision.