Européennes : LREM et le RN au coude-à-coude à 22%, selon un sondage

Les deux listes recueilleraient 22% des intentions de vote aux élections européennes, selon un sondage Elabe.

La République en marche et le Rassemblement national sont au coude-à-coude avec chacun 22% d'intentions de vote aux élections européennes, selon un sondage Elabe pour BFMTV diffusé mardi 7 mai. En troisième position, la liste Les Républicains est créditée de 14%, selon cette enquête qui prend pour la première fois en compte les 33 listes déposées pour le scrutin du 26 mai.

A moins de trois semaines du scrutin, La France insoumise (9%) et Europe Ecologie-Les Verts (9,5%) ne parviennent pas à se départager, sous la barre symbolique des 10%. Plusieurs sondages ont donné le RN en tête devant LREM ces derniers jours, mais d'autres les donnent au coude-à-coude ou avec un avantage à la liste LREM.

Une participation estimée à 40%

La prise en compte d'une quinzaine de listes supplémentaires ne modifie pas sensiblement les intentions de vote. Debout la France est crédité de 5%, la liste PS/Place publique de 4,5%, celle du PCF de 2,5%, Générations, l'UDI et Les Patriotes sont à 2% et Lutte ouvrière à 1,5%.

Les autres listes dans leur ensemble sont créditées de 4%. Alliance jaune, proche des "gilets jaunes" et menée par le chanteur Francis Lalanne, recueille 1%. La seconde liste liée aux "gilets jaunes", Evolution citoyenne, de Christophe Chalençon, n'atteint pas 0,5%. L'indice de participation est évalué à 40% du corps électoral, soit un point de plus en une semaine, et six personnes interrogées sur dix (60%) se disent sûres de leur choix.

Enquête réalisée en ligne les 6 et 7 mai auprès de 1 583 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,1 à 2,5 points.