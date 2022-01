Politique : François Hollande répond aux questions d'une classe de seconde ?

La question peut paraître banale, mais pour une classe de seconde, elle n'est pas si évidente que cela. La fonction présidentielle représente un mystère pour beaucoup de jeunes. Pour y répondre, la classe de seconde 9 du lycée Angela-Davis de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), a accueilli l'ex-président de la République en personne, François Hollande.





Hollande à nouveau président ?



Les élèves ont pu poser plusieurs questions à François Hollande, le temps d'un long entretien. Ses regrets, ses ambitions, sa fonction et ses promesses. Et notamment une sur une potentielle candidature. "Est-ce qu'une candidature en plus serait nécessaire, je ne pense pas. J'ai les mêmes idées qu'avant, je continue à les défendre", a expliqué l'ancien président de la République.