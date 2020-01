DIRECT. "Je regrette évidemment ce qui s'est produit", déclare François Fillon sur le plateau de "Vous avez la parole"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FILLON

: "J'ai tourné la page complètement."



L'ancien candidat assure qu'il ne se présentera pas aux municipales.



: "Mes enfants ne sont pas poursuivis devant la justice. Je refuse de répondre aux questions qui les concernent. Je dirai une chose : mes enfants ont été extrêmement courageux dans la tempête qu'ils ont dû affronter."



Interrogé sur ses enfants, François Fillon élude.



: Un journaliste politique doute de la stratégie choisie par François Fillon ce soir en faisant un rapprochement avec l'affaire des assistants parlementaires du MoDem et du RN.

: "L'emploi n'était pas fictif, les preuves seront apportées lors du procès".

: François Fillon vient de faire un lapsus qui a fait sourire tout le monde. Révélateur ?

: Voici en vidéo la réponse de François Fillon à la séquence d'"Envoyé Spécial" où Penelope Fillon disait n'avoir jamais été son assistance parlementaire :



: "N'enfermons pas la fonction de collaborateur dans des règles qui sont contraire à la démocratie."



L'ancien candidat accuse ses juges d'avoir une "vision administrative" du métier de collaborateur parlementaire.



: "Il y a des centaines de députés qui travaillent avec leur conjoint. Est-ce qu'on leur a demandé comment ils travaillent avec leur conjoint ?"

: "Elle a toujours refusé les honneurs, elle a toujours refusé de se mettre en avant."



Confronté à l'extrait d'"Envoyé Spécial" où Penelope assurait n'avoir jamais été l'assistante de François Fillon, l'ancien élu se défend.

: "Penelope a été ma première et ma plus importante collaboratrice", a affirmé François Fillon à propos de la réalité du travail de sa femme comme sa collaboratrice parlementaire. Voici la séquence vidéo :



: Bonsoir . Comme tout à l'heure lors du chat avec un scientifique sur le coronavirus, ce direct sera pendant toute la durée de l’émission principalement consacré à l'émission "Vous avez la parole". Elle doit durer environ 1h15.

: Il n'y en a que pour Fillon ce soir sur FranceInfo. On se croirait à une soirée foot.

: "Ne tombez pas dans cette caricature qui m'a entraîné là où je suis. Elle n'a jamais travaillé à l'Assemblée nationale, c'était ma collaboratrice sur le terrain, dans la Sarthe."



François Fillon s'agace d'être interrogé sur le fait que sa femme n'avait pas de badge de l'Assemblée nationale.

: "Les juges d'instruction ont refusé d'examiner les témoignages et les documents qui attestent du travail de Penelope."



L'ancien candidat se défend en accusant les juges d'instruction.



: "Elle a été ma collaboratrice quotidienne. Elle a géré mon agenda local, le courrier parlementaire, elle a corrigé mes discours"

: "J'ai envie de dire quelle question ? Vous imaginez que j'aurai pu conduire cette campagne en mentant à tous les Français ? Penelope a été ma première et ma plus importante collaboratrice."



Interrogé sur le travail de sa femme, François Fillon se défend.



: "Je regrette évidement ce qui s’est produit, je le regrette pour les Français qui m'ont fait confiance", a dit François Fillon. Voici la séquence en vidéo :



: Un an après les révélations du Canard enchaîné sur l'emploi présumé fictif de Penelope Fillon, j'avais interrogé les équipes des adversaires de François Fillon pour savoir comment ils avaient vécu l'affaire. "Le premier sentiment que l'on a eu, c'est qu'on n'allait parler que de ça", m'avait-on notamment dit à La France insoumise. Si cela vous intéresse de (re) lire cet article, c'est par ici.





: Sachez que François Fillon s'est également longuement livré dans un livre de Tudgual Denis, le directeur adjoint de la rédaction de Valeurs actuelles. Pour la première fois, sa femme Penelope Fillon mais aussi ses enfants témoigneront. L'ouvrage sortira le 16 avril chez Plon.

: Cette intervention télévisée intervient à quelques semaines du procès de François et Penelope Fillon. Ils seront jugés à Paris du 24 février au 11 mars dans l'affaire des emplois fictifs dont aurait bénéficié Penelope Fillon. François Fillon devra notamment répondre de "détournement de fonds publics" sur plusieurs périodes entre 1998 et 2013, "complicité et recel" de ce délit, "complicité et recel d'abus de biens sociaux". Mais aussi de "manquement aux obligations déclaratives de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique".

: Après ces premières questions, retour sur les huit mois de la campagne présidentielle de 2017. Vous pouvez regarder ce sujet de Jeff Wittenberg en direct sur notre site.

: "J'ai accepté de parler ce soir parce que j'ai quitté la vie publique après cette défaite (...). Je le dis tout de suite, je ne chercherai pas à revenir. Je ne peux pas laisser ma vie, en particulier ma vie politique disparaître derrière ce procès, je dois des explications aux 7 millions de Français qui m'ont soutenu", a expliqué François Fillon en préambule. Il souhaite aussi "défendre l'honneur de sa femme".



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span> (FRANCE 2)

: "Je regrette ce qui s'est produit, je le regrette pour les Français et pour mon pays, pour ma famille, y compris politique. J'ai gagné cette primaire contre toute attente et j'ai déclenché en la gagnant des forces d'une très grande puissante."



L'ancien candidat ne présente pas d'excuses, mais des regrets.



: "Comment voulez-vous que je ne le redoute pas ? C'est une épreuve à laquelle je n'aurais jamais imaginé être confronté."



L'ancien Premier ministre se confie sur son procès à venir.



: "Ce soir, je ne me livrerai pas, quelles que soient vos questions, à des réponses qui consisteraient à faire le procès avant qu'il ait lieu."

: "Il y a une dernière raison pour laquelle j'ai souhaité m'exprimer : défendre l'honneur de ma femme et de ma famille".

: "J'ai accepté de parler ce soir, parce que j'ai quitté la vie publique après cet échec (...) Je ne chercherai pas à revenir. Je vais faire face dans quelques semaines à un procès (...). Je vais pour la première fois pouvoir, devant des juges impartiaux, me défendre (...). Mais je ne peux pas laisser ma vie politique disparaître derrière ce procès. Je pense que je dois des explications aux 7 millions de Français qui m'ont soutenu."

: L'émission "Vous avez la parole" avec François Fillon commence. Vous pouvez la regarder et la commenter sur franceinfo.







(FRANCE 2)

: Vous êtes nombreux à critiquer la venue de François Fillon ce soir sur France 2. Voici la réponse de la direction de France Télévisions à vos interrogations : "La défaite de François Fillon à la présidentielle a été un véritable séisme et a favorisé une recomposition totale de l’échiquier politique. De plus, il s’agit de sa première prise de parole publique en France depuis 2017, c’est une actualité politique à ne pas manquer."

: Quelle honte !!! On invite un voleur à la télé, il devrait être en prison !!!Un simple citoyen va en prison pour moins que çà !!!!

: On s'en fout de ses explications. Qu'il les reserve pour son procès, il aura sans doute forte à faire. Ayons confiance dans la justice de notre pays pour une fois

: Depuis plusieurs jours on nous fait la promotion du "retour médiatique " de m. Fillion.Ce monsieur doit réserver sa parole à la justice et rien qu'à la justice. France 2 lui tend le micro mais à quel titre?Il n'est plus en politique?On dirait que vous tentez de lui refaire un peu de virginité...

: Oui . Vous pouvez regarder l'émission en direct sur notre site et sur France 2.

: Bonsoir ! Avez-vous un lieu pour regarder l'émission ?

: Si vous vous demandez ce qu'a fait l'ancien Premier ministre depuis 2017, notre journaliste Margaux Duguet vous raconte dans cet article la nouvelle vie de François Fillon.







(JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)



: "François Fillon a été mis devant le tribunal médiatique, il ne s'agit pas de régler des comptes, mais de s'expliquer devant les Français."





Avant l'émission, l'un de ses plus proches soutiens a justifié ce retour médiatique.

: L'émission va durer 1h15 environ. François Fillon, seul invité de cette édition, répondra aux questions de Léa Salamé et Thomas Sotto. Il sera interrogé sur les affaires d'emploi fictif de son épouse et des costumes offerts par Robert Bourgi, mais également sur la politique nationale (retraites, gilets jaunes) et internationale (Brexit).

: Bonsoir à toutes et tous, et merci Thomas pour l'accueil ! Nous allons suivre ensemble cette première prise de parole de François Fillon depuis sa défaite. Elle devrait être âprement commentée, notamment sur les réseaux sociaux.

: Il est de retour. Trois ans après sa défaite à la présidentielle et quelques jours avant son procès, François Fillon est l'invité de "Vous avez la parole" sur France 2, une émission que vous pouvez suivre en direct sur notre site. J'accueille ma camarade Margaux Duguet pour vous faire vivre avec moi ce rendez-vous politique.

: Comment une chaîne publique donne du crédit à un individu qui à triché et menti.... et en plus à quelques jours de son procès.

: "Quelques jours avant son procès" France 2 fait un pied de nez à la justice en offrant une large tribune à l'inculpé. Très rares sont les inculpés bénéficiant d'une telle complaisance !

: On reparle sur le service public qui fait la pub pour sa libre antenne offerte à Fillon sans contradicteur. Et que personne ne regardera. Argent public encore bien utilisé

: Donne-t-on la parole à n'importe quel quidam, surtout à la veille de son procès...non alors pourquoi Mr Fillon ? Alors la confiance dans les journalistes c'est comme les politiques !

: Bonsoir @Tintin. Parce que l'ancien Premier ministre fait son retour médiatique ce soir sur France 2 dans l'émission "Vous avez la parole". Un retour à quelques jours de son procès dans l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse Penelope. Vous pourrez regarder l'émission en direct sur notre site.

: Bonsoir. Pourquoi reparle-t-on de François Fillon dans les médias ?