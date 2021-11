Soupçons d'emplois fictifs : François Fillon se défend face aux juges

L'affaire Fillon est à nouveau au cœur de l'actualité. En effet, le procès pour les emplois présumés fictifs, réouvert lundi 15 novembre, se poursuit mardi. Les époux Fillon avaient été condamné en première instance. Eric Pelletier, en direct du Palais de Justice à Paris, revient sur les déclarations de l'ex-Premier ministre, qui se tenait face aux juges pour tenter de les convaincre.



François Fillon exprime des regrets

"A la barre, on a vu un François Fillon qui a repris un accent politique. 'Je me dois de vous dire quelques vérités qui n'ont pas été entendues en première instance', commence-t-il. Et il rappelle : 'quand j'étais élu en 1981, plus de la moitié des députés employait un conjoint ou un membre de leur famille comme collaborateur parlementaire'", raconte Eric Pelletier.

Pour la ligne de défense sur la réalité du travail de Pénélope Fillon, ce dernier à démenti les informations. "'Mon épouse a travaillé à mes côtés, c'est incontestable' martèle-t-il", rapporte le journaliste, qui précise que "François Fillon a tout de même fait part de ses regrets de ne pas avoir compris que la vie politique avait changé",