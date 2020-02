DIRECT. Les questions de procédure évacuées, le procès de François et Penelope Fillon est bel et bien lancé

"J'ai déjà été condamné, sans appel, par un tribunal médiatique. Les dégâts sont irréparables : il y a l'élection présidentielle, il y a la place du courant de pensée que je représentais et qu'elle que soit la décision que vous rendrez, rien n'y changera. (...) Il y a aussi mon honneur, celui de mon épouse et celui de Marc Joulaud. Ma vie, et celle de ma famille, ont été fouillées dans les moindres recoins."

#FILLON L'ancien Premier ministre a fait une déclaration devant les magistrats à l'ouverture de son procès.