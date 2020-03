DIRECT. Au dernier jour du procès Fillon, suivez les plaidoiries de la défense

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FILLON

: Faisons un tour au procès Fillon, où les plaidoiries de la défense viennent de démarrer. L'avocate de Penelope Fillon, Pauline Lambouroud, estime que le couple Fillon ne devrait pas avoir à rembourser les sommes perçues, car l'"Assemblée nationale avait l’obligation de s'assurer du bon fonctionnement des comptes publics".

: Il est 9 heures bien tassées, voici un nouveau point sur l'actualité :



• Avec 33 morts et 1 784 contaminations, "le passage au stade 3 devrait arriver dans les prochains jours", a indiqué mardi soir le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Suivez notre direct.



• Les avocats des époux Fillon vont plaider la relaxe à partir de 10 heures. Hier, le parquet a réclamé cinq ans de prison, dont deux ferme, contre l'ancien Premier ministre poursuivi pour soupçons d'emplois fictifs, et deux ans avec sursis contre son épouse.



•Harvey Weinstein, reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle, va connaître sa peine aujourd'hui, qui ne pourra être inférieure à 5 ans de prison. "Compte tenu de son âge [67 ans] toute peine supérieure (...) équivaudrait à une condamnation à perpétuité", ont plaidé ses avocats.

: Bonjour ! Cela dépend de l'issue du procès. Si le couple est condamné, il leur faudra payer. Mais si la justice les relaxe, non.

: BonjourUne question: quid des salaires versés à Pénélope Fillon?Devra t elle les rembourser?Merci

: Le Parquet national financier a demandé, mardi, cinq ans de prison, dont trois avec sursis, une amende de 375 000 euros et dix ans d'inéligibilité, contre François Fillon. Notre journaliste Violaine Jaussent vous fait le récit de cette audience tendue.



(THOMAS SAMSON / AFP)

: Les six avocats des époux Fillon et de Marc Joulaud, ancien suppléant de François Fillon à l'Assemblée, vont plaider la relaxe à partir de 10 heures ce matin, au dernier jour du procès. Hier, le parquet a réclamé cinq ans de prison, dont deux ferme, contre l'ancien Premier ministre poursuivi pour soupçons d'emplois fictifs, et deux ans avec sursis contre son épouse.