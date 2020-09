François Bayrou, haut-commissaire au Plan, restera maire de Pau, car "on voit mieux la France depuis une ville"

Le président du MoDem affirme que s'il a été choisi par Emmanuel Macron c'est justement parce qu'il est un élu local.

François Bayrou, le maire de Pau, nommé haut-commissaire au Plan et à la prospective mercredi en conseil des ministres, a affirmé vendredi 4 septembre sur France Bleu Béarn Bigorre qu’il restera maire de Pau, car "on voit mieux la France depuis une ville".

Le président du MoDem restera maire à plein temps : "C'est très important, car on voit mieux la France depuis une ville, une région comme la nôtre, qu'on ne la voit depuis Paris".

On a trop concentré de pouvoirs à Paris - un petit monde qui vit en vase clos - c'est pourquoi le président de la République a souhaité que ce soit un élu local qui se saisisse de la question de l'avenir du pays à long terme.François Bayrou, maire de Pau et haut-commissaire au Planà France Bleu

Le patron du MoDem passera quatre demi-journées par semaine à Paris comme il le faisait jusque-là et il va même essayer d'implanter une partie de son équipe dans la capitale béarnaise. Un des grands sujets sur lequel il se penchera est d'ailleurs l'aménagement du territoire et un meilleur équilibre entre Paris et la province.