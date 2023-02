Politique : "Nous allons déployer tous les amendements possibles" contre la réforme des retraites affirme Fabien Roussel

L’émission "Dimanche en politique" du 19 février reçoit Fabien Roussel, secrétaire national du PCF afin d’aborder la question de la guerre en Ukraine et de la réforme des retraites. Les débats sont loin d’être terminés, tout comme les manifestations. À quoi peut-on s’attendre pour la suite ?

Cela fait bientôt un an, dimanche 19 février, que la Russie mène la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron espère la victoire de l’Ukraine sans humilier la Russie. Fabien Roussel, secrétaire général du PCF, affirme avoir la même position que le président sur la question. "Il faut aboutir le plus vite possible à un accord de cessez-le-feu au moins", déclare-t-il sur le plateau de l’émission "Dimanche en politique", le 19 février. Fabien Roussel souhaite aussi savoir "où est-ce que le président nous emmène" dans cette guerre, notamment avec la livraison d’armes. En effet, le député ne veut pas livrer d’armes offensives à l’Ukraine qui pourrait faire que la France devienne un cobelligérant.



"Nous allons continuer de nous battre ensemble"

Après un passage chaotique à l’Assemblée nationale, la réforme des retraites reste en plan tandis que les syndicats continuent de faire front commun pour s’y opposer. Fabien Roussel regrette que les débats n’aient pas pu aboutir jusqu’à l’article 7, portant sur l’âge de départ à 64 ans. Lors des débats, il semble également que des tensions soient apparues au sein de la Nupes. "Nous avons des différences (...). Nous allons continuer de nous battre ensemble contre cette réforme du gouvernement", répond à ce sujet Fabien Roussel. La réforme des retraites doit maintenant passer au Sénat. Quelle stratégie vont adopter les communistes ? "Nous allons déployer tous les amendements possibles pour montrer qu’il y a d’autres choix pour financer une autre réforme des retraites", révèle Fabien Roussel.