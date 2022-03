Plainte contre Éric Zemmour : "Nier l'existence d'un crime contre l'humanité, c'est la forme la plus insidieuse d'appel à la haine", dénonce un avocat

Six associations anti-homophobie ont déposé plainte mercredi 23 mars contre le candidat Reconquête! à l'élection présidentielle Éric Zemmour pour "contestation d'un crime contre l'humanité". La plainte d'Inter-LGBT, Stop Homophobie, SOS Homophobie, Mousse, Adheos et Quazar vise une phrase tirée du livre d'Éric Zemmour La France n'a pas dit son dernier mot. Dans cet ouvrage, le polémiste affirme que "la déportation en France d'homosexuels en raison de leur 'orientation sexuelle', comme on dit aujourd'hui est une 'légende'". "Nier l'existence d'un crime contre l'humanité, c'est la forme la plus insidieuse d'appel à la haine", dénonce sur franceinfo Me Étienne Deshoulières, avocat représentant les associations. Il juge "inacceptable" d'"utiliser l'Histoire pour venir contester des faits historiques avérés et appeler à la haine contre un groupe de personnes homosexuelles".

"Nier la réalité historique des violences qui ont été commises contre des homosexuels, c'est nier la réalité des violences qui sont commises encore aujourd'hui." Me Étienne Deshoulières à franceinfo

L'avocat estime que cela consiste à tenir les victimes de ces actes "comme des menteurs" et "cette dénonciation des personnes homosexuelles qui seraient des menteurs constitue un appel à la haine".

Éric Zemmour dénonce une "agitation pendant la campagne"

L'avocat d'Éric Zemmour, Me Olivier Pardo assure qu'il s'agit là d'une "agitation pendant la campagne présidentielle". "Le choix de la date [du dépôt de plainte] alors que le livre est sorti en septembre est un choix qui n'est pas le fait du hasard et qui démontre la volonté d'instrumentalisation de la justice", ajoute-t-il.

L'avocat représentant les associations anti-homophobie nie ces accusations. Me Étienne Deshoulières affirme au contraire qu'il "n'y a pas de volonté particulière d'interférer dans la campagne politique". La plainte a été préparée pendant "six mois", par des militants LGBT mais également un géographe et des historiens. Ces derniers ont épluché "toutes les archives historiques sur la question de la déportation des homosexuels français". Ils ont notamment réalisé "un travail minutieux de décompte personne par personne pour établir la réalité de cette déportation".

En tenant ces propos, "Éric Zemmour reprend à son compte les propos de Christian Vanneste" et "nie par conséquent la réalité de ce fait historique", selon la plainte que franceinfo a pu consulter. En se basant sur des travaux historiques, dans leur plainte, les associations rappellent que "la déportation des homosexuels lors de la Seconde Guerre mondiale est une réalité historique établie", ayant été "l'objet d'une reconnaissance par la France en 1995". Elles accusent donc Éric Zemmour d'avoir eu "manifestement la conscience et la volonté d'employer" de tels propos "qui revêtent un caractère négationniste".