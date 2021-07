Justice : Éric Dupond-Moretti convoqué devant la Cour de justice de la République

Éric Dupond-Moretti a-t-il utilisé sa fonction pour régler ses comptes avec certains magistrats ? Le ministre de la Justice est convoqué vendredi 16 juillet par des juges de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République. Il y a sept ans, le parquet national financier avait épluché tous les relevés téléphoniques de l'actuel garde des Sceaux, dans une affaire liée à Nicolas Sarkozy. Alors qu'il avait porté plainte, Éric Dupond-Moretti retire cette dernière une fois qu'il est nommé ministre. Il aurait alors ordonné une nouvelle enquête contre ces magistrats, selon les syndicats et l'association qui le mettent en cause.

Mis en examen pour prise illégale d'intérêt ?

Une décision prise en toute transparence et selon son avocat Maître Christophe Ingrain, "personne n'a jamais appelé l'attention du cabinet du ministre ou du ministre sur un éventuel conflit d'intérêt". La deuxième accusation est celle d'être intervenu directement contre un juge d'instruction en poste à Monaco, et d'avoir ordonné une enquête contre lui. Le garde des sceaux contestait ces plaintes en février dernier, mais la Cour de justice de la République peut le mettre en examen pour prise illégale d'intérêt, et peut également le placer sous statut de témoin assisté.