"Votre femme délicieuse", la gaffe d'Emmanuel Macron qui fait beaucoup rire les Australiens

Malgré son bon niveau en anglais, le président français a commis une petite erreur en utilisant ce terme qui, dans la langue de Shakespeare, n'est approprié que pour la nourriture.

Gare aux faux amis ! En voulant remercier en anglais le Premier ministre australien et sa femme pour leur accueil lors de sa visite officielle, Emmanuel Macron a commis une savoureuse boulette linguistique, mercredi 2 mai. "I want to thank you for your welcome, you and your delicious wife", a déclaré le président français, ce qui se traduit littéralement par : "Je veux vous remercier pour votre accueil, vous et votre délicieuse épouse."

Gros succès sur les réseaux sociaux

Malheureusement, le terme "délicieux" et son féminin "délicieuse" ne s’utilisent en anglais que pour décrire des mets que l’on a dégustés, pas pour encenser les qualités d'un homme ou d'une femme...

Depuis, les Australiens se délectent de cette gaffe et les commentaires sont nombreux sur les réseaux sociaux, avec souvent beaucoup d'humour. "Ce n'est pas une mauvaise traduction, c'est parce qu'il est Français", assure ironiquement l'un d'entre eux.