VIDEO. Visite officielle de Macron en Inde : quels sont les enjeux pour la France ?

C'est une visite incontournable. Emmanuel Macron part à la conquête du marché indien, vendredi 9 mars. "C'est un marché gigantesque avec 1,25 milliards d'habitants et où la France est peu implantée. L'Inde est seulement le 18e client de la France. L'Élysée reste discret sur les contrats qui pourraient être signés dans le domaine militaire et surtout dans le nucléaire civil", explique Catherine Demangeat, envoyée spéciale en Inde.

Une visite de trois jours

Paris espère une commande de six réacteurs EPR. "Autre domaine où la France pourrait marquer des points, c'est le secteur des énergies renouvelables. L’Inde s'est fixé des objectifs très ambitieux pour réduire la pollution et la Franque espère bien en profiter. Ce sera une visite de trois jours pendant lesquels Emmanuel Macron et le Premier ministre indien ne se quitteront pas. Ce qui n'était pas prévu, ce soir le chef du gouvernement indien est venu recevoir son hôte à l'aéroport", conclut la journaliste.

