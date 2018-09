VIDEO. "Vous préférez la langue de bois ?", Castaner défend la réaction de Macron face à un jeune chômeur

Christophe Castaner récuse toute volonté d'Emmanuel Macron de "maltraiter les chômeurs". Invité du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro, dimanche 16 septembre, le délégué général de La République en marche a défendu le président de la République qui avait été pris à partie par un jeune chômeur en recherche d'emploi. Face à ce jeune qui lui demandait "de faire quelque chose" et qui lui expliquait ne pas réussir à trouver de travail, Emmanuel Macron a affirmé qu'il suffisait d'être motivé : "Hôtels, cafés, restaurants, je traverse la rue, je vous en trouve ! Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler."

Christophe Castaner juge la polémique née de cet échange injustifiée. "Mais est-ce ce que le président de la République dit est faux ? Est-ce que, si vous allez dans le quartier de Montparnasse, vous n'allez pas trouver aussi des besoins d'emploi ?", a lancé le secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement. "On parle de 300 000 emplois aujourd'hui ouverts et non pourvus. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui il y a la question de l'orientation. L'emploi dans l'horticulture, comme dans d'autres secteurs, a baissé ces dernières années."

Vous préférez la langue de bois ? (...) Moi, je préfère un président de la République qui dit la vérité. Christophe Castaner au Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro

Christophe Castaner a également fustigé l'existence sur les réseaux sociaux d'un "flot de haine et de mépris".

Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration connaît une pénurie aigüe de main d'œuvre. En août, Roland Héguy, président de la principale organisation du secteur hôtelier, l'Umih, avait affirmé à l'AFP que le secteur était "en capacité de signer 100 000 embauches tout de suite", dont la moitié en CDI.