VIDEO. "Venez faire un FIFA chez moi !" : quand un jeune garçon interpelle Emmanuel Macron à Amiens

"Je voudrais bien faire un FIFA avec toi", lui a répondu le chef de l'Etat.

On le sait, l'Olympique de Marseille compte dans les rangs de ses supporteurs un certain Emmanuel Macron. Une nouvelle preuve en a été donnée, vendredi 22 novembre, à Amiens (Somme). En visite dans sa ville natale, le président de la République a été interpellé par un jeune garçon perché au milieu de la foule. "Eh venez faire un FIFA chez moi !", lance-t-il d'abord au chef de l'Etat.

Réponse du tac au tac d'Emmanuel Macron : "Mais je voudrais bien faire un FIFA avec toi...à mon avis je te bats en plus !" Pas de quoi décontenancer le jeune garçon qui poursuit le dialogue : "Non vous me battez pas Monsieur, je suis trop fort ! Je vous mets 20-0 !" Le président lui demande : "Avec quel équipe ?" "Avec Liverpool", répond-t-il. "Avec l'Olympique de Marseille, tu verras ce que je te mets pour Liverpool", lui rétorque Emmanuel Macron. "On verra", ont conclu ensemble les deux protagonistes. Une scène qui n'a pas échappé à la vigilance de OM.