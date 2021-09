Vidéo Marseille : Alexis Corbière "rigoureusement contre" le choix des enseignants par les directeurs

"Je suis rigoureusement contre cette proposition", a déclaré Alexis Corbière, député La France insoumise de Seine-Saint-Denis, vendredi 3 septembre sur franceinfo, à propos de la décision d'Emmanuel Macron de faire expérimenter dès la rentrée 2022, dans 50 écoles de Marseille, la liberté du choix des enseignants par les directeurs. Selon ce compagnon de route de Jean-Luc Mélenchon, "c'est un éclatement du statut national de la fonction publique".

Pour le président, cette sélection doit permettre d'avoir des professeurs "pleinement motivés" et qui "adhèrent au projet" éducatif. "Ce n'est pas le directeur qui, tel un chef d'entreprise, choisit ses personnels", a rétorqué Alexis Corbière.

Pour le député de La France insoumise, "Marseille n'a pas besoin d'expérimentation" mais "d'égalité républicaine". Plutôt qu'une sélection par les directeurs des enseignants qui exerceront dans leur école, l'élu insoumis propose "une rémunération plus importante qui amène à ce que les professeurs les plus expérimentés aillent dans les quartiers difficiles". "Beaucoup d'organisations syndicales y sont favorables", a-t-il affirmé, tout en plaidant pour qu'on "ne mette pas les jeunes enseignants qui débarquent et n'ont aucune expérience dans les classes les plus difficiles".