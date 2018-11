VIDEO. "Tout va bien, rassurez-vous", répond Emmanuel Macron, interrogé sur un éventuel coup de fatigue

Emmanuel et Brigitte Macron passent la Toussaint en Normandie. Le couple présidentiel s'est rendu, jeudi 1er novembre, en début d'après-midi, au Bistro des artistes à Honfleur (Calvados) avant de déambuler dans les rues de la ville, saluant des passants et posant pour des selfies. "Tout va bien, rassurez-vous", a lancé le chef de l'Etat, 40 ans, à des journalistes.

La décision d'avancer le Conseil des ministres pour profiter de quelques jours de repos avait suscité de nombreux commentaires sur un éventuel coup de fatigue. Devant des citoyens venus le saluer et face aux médias, le chef de l'Etat s'est donc voulu rassurant. "Je ne lâche rien, a-t-il déclaré. Je ne change pas. Je vais toujours au même rythme."

"Je suis simplement, comme tous nos concitoyens, attaché à l'équilibre de ma famille et aux habitudes que nous avons", a-t-il justifié, précisant que "ça fait plus de 20 ans que je viens dans ce café et je continuerai à le faire".