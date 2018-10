VIDEO. François Bayrou veut un président de la République "régulièrement sur le terrain"

Au lendemain du remaniement gouvernemental et de l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron, François Bayrou a souhaité, mercredi 17 octobre, voir davantage le président de la République à la rencontre des Français.

Un cap à expliquer

Selon le président du Modem, l'intervention du chef de l'Etat mardi "ne suffit en aucune manière". "On a besoin que le président de la République aille régulièrement devant ses concitoyens, sous toutes les formes disponibles et pas seulement des interviews sur les grandes chaînes, mais le terrain, la présence, la rencontre de longue durée, a-t-il déclaré. Et c'est cela que le président de la République a l'intention de faire et de partager avec les Français. Selon François Bayrou, il n'y a "aucune chance de réussite de ce projet si c'est le projet du haut qui se fiche de la base."

François Bayrou s'est par ailleurs félicité qu'Emmanuel Macron ait précisé qu'il n'y avait "pas de changement de cap" à l'Elysée. "Cela voudrait dire que le cap initial serait erroné", a--t-il ajouté, précisant qu'il avait "beaucoup parlé" avec le chef de l'Etat.