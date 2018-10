VIDEO. "Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap" : l'allocution d'Emmanuel Macron après le remaniement

Douze minutes pour faire un point sur la politique qu'il entend mener. Emmanuel Macron s'est adressé aux Français, mardi 16 octobre, dans une allocution enregistrée un peu plus tôt depuis le palais de l'Elysée. Après avoir eu une pensée pour les sinistrés et les familles des victimes des inondations dans l'Aude, le chef de l'Etat est revenu sur le remaniement qui vient d'avoir lieu. Il a ensuite plus largemet évoqué la situation politique du pays. "Parfois j’ai pu déranger ou choquer certains, a concédé le chef de l'Etat sous forme de mea culpa. Je sais qu'il y a de l'impatience, je la partage."

Très bientôt, votre quotidien va s'améliorer. Emmanuel Macron dans une allocution

Pour autant, le président de la République assure qu'il "n'y a ni tournant, ni changement de cap dans la politique". Avant d'ajouter que "reprendre la maîtrise de notre destin, cela ne se fera pas en un jour".

Le chef de l'Etat a aussi promis "des décisions structurantes et historiques dans les semaines à venir", sans donner davantage de détails quant à cette échéance.