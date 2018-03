VIDEO. Emmanuel Macron récite "Pierre et le Loup" à l'Elysée

Le chef de l'Etat a réalisé cette prestation, jeudi, lors d'une soirée russe organisée dans le cadre des "jeudis de l'Elysée".

"Avec Brigitte, nous voulons que vous ayez accès à ce qu'il y a de mieux dans la culture." Emmanuel Macron a accueilli du public, jeudi 1er mars. Pour cette soirée russe organisée dans le cadre des "jeudis de l'Elysée", le chef de l'Etat a récité Pierre et le Loup. Des images de l'introduction ont été diffusées en direct sur le compte Instagram du président. Le Huffington Post a capturé un extrait de son intervention préliminaire.

"On va avoir d'abord du Tchaïkovski, un morceau à cordes et un petit bout de Casse-noisette ( ...) et ensuite, on aura une pièce d'un autre russe mais, lui, du XXe (...), c'est Prokofiev", a-t-il détaillé. "L'orchestre vous jouera Pierre et le Loup et moi j'essayerai seulement de vous réciter l'histoire à côté", a poursuivi le président. "C'est un conte pour enfants, dit-on, mais c'est aussi un conte pour adultes." Le programme détaillé est visible sur le carton de la soirée.