VIDEO. Budget, financement de la Sécurité sociale et hydrocarbures : Emmanuel Macron signe trois lois qui vont "changer votre quotidien"

"Ces trois textes de loi sont les trois derniers qui seront promulgués cette année", a commenté Emmanuel Macron. Le président de la République a signé trois textes de loi, samedi 30 décembre. Il s'agit de la loi de finances pour 2018, de la loi de financement de la Sécurité sociale ainsi que la loi mettant fin à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels. La signature s'est déroulée dans le palais de l'Elysée.

En 2020, la suppression de la taxe d'habitation

"Ces textes vont, dès le 1er janvier prochain, changer votre quotidien. Ils vont permettre d'améliorer le pouvoir d'achat des Français, en supprimant le premier tiers de la taxe d'habitation dès l'année prochaine", a déclaré le chef de l'Etat. Il a également annoncé qu'il avait "pour perspective, en 2020, une réforme en profondeur qui permettra de supprimer cet impôt (la taxe d'habitation) pour la totalité de nos concitoyens".