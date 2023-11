Suisse : manifestation en marge de la visite d'Emmanuel Macron pour dénoncer sa position sur la guerre entre Israël et le Hamas

Quelque 200 personnes étaient rassemblées sur le campus de l'Université de Lausanne où le président français a prononcé un discours.

Quelque 200 personnes ont manifesté, jeudi 16 novembre, sur le campus de l'université de Lausanne pour protester contre la venue du président français Emmanuel Macron et dénoncer sa position sur la guerre entre Israël et le Hamas. Les manifestants ont défilé en scandant notamment "Macron complice !" et en portant des banderoles où était inscrit "Stop génocide" ou "Free Palestine", rapporte l'agence de presse suisse Keystone-ATS.

La cinquantaine d'agents de police sur place a fait usage de spray au poivre pour stopper des manifestants qui ont voulu forcer le cordon de police, d'après l'agence. Après quelques minutes agitées, le calme est revenu, hormis pour lors d'un "concert de casseroles". Les manifestants ont été encerclés par les forces de l'ordre.

Emmanuel Macron défend une position "équilibrée"

Le président français est en Suisse depuis mercredi pour un déplacement de deux jours. Depuis l'Université de Lausanne, il a prononcé jeudi un discours consacré à sa vision de l'Europe, avant de débattre avec des étudiants.

Dès mercredi, le président français avait été interpellé sur le conflit par la presse. Il a affirmé défendre une position "équilibrée" et qui n'a "jamais varié". "Nous reconnaissons, de manière complète, le droit d'Israël de se défendre et de lutter contre le terrorisme, mais parce qu'Israël est une démocratie (…) ce droit à se défendre doit s'inscrire dans le cadre du droit international humanitaire et en respectant les règles de la guerre", a-t-il expliqué.