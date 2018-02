Syrie : la pression de Bruxelles pour une trêve des bombardements à la Ghouta

Emmanuel Macron se trouve à Bruxelles (Belgique) ce vendredi 23 février pour participer à un sommet européen où il sera beaucoup question de la Syrie. Le régime de Bachar el-Assad continue de bombarder la Ghouta orientale. "Pourtant, le sujet n'était pas à l'ordre du jour de ce Conseil européen. Emmanuel Macron l'a mis sur la table dès le début de la réunion, selon l'Élysée. Il a appelé les autres chefs d'État à soutenir la résolution de l'ONU. Ce qui a fait l'unanimité. En parallèle, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont écrit à Vladimir Poutine", rapporte le journaliste Valéry Lerouge, en direct de Bruxelles.

Vers un accord avec la Russie

La France et l'Allemagne ont demandé à la Russie de se rallier à leur position sur le dossier syrien, de voter la trêve de 30 jours et de lister les actions humanitaires à mener sur le terrain. "Moscou a fait savoir rapidement qu'il y était prêt sous certaines conditions. C'est ce qui se négocie en ce moment à New York (États-Unis). Le président français a bon espoir que la résolution soit votée tout à l'heure. Ça ne règlera pas le conflit, mais c'est une étape indispensable, dit-il, pour la reconstruction en Syrie", conclut le journaliste.

