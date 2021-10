Suivez le match du Variétés Club de France avec Emmanuel Macron, au profit de l'opération Pièces jaunes

Il porte le numéro 3 et évoluera en tant que milieu défensif. Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, joue avec le Variétés Club de France à Poissy (Yvelines), jeudi 14 octobre, un match de football au profit de l'opération Pièces jaunes, selon les informations recueillies par franceinfo. Le Variétés Club de France est opposé à une équipe de soignants du CHU de Poissy, et le match est arbitré par l'ancien arbitre international Patrick Lhermitte.

• Une équipe entraînée par Jacques Vendroux. Autour du chef de l'Etat, l'équipe, entraînée par Jacques Vendroux, sera composée de Nicolas Douchez dans les buts, l'ancienne internationale Laure Boulleau, Marcel Desailly, Arsène Wenger et Christian Karembeu. En milieu de terrain, Emmanuel Macron, Rudy Garcia, Alain Giresse, Jean-Michel Larqué et Karl Olive (maire de Poissy). Enfin, Sony Anderson sera l'unique attaquant. On retrouvera sur le banc des remplaçants Frédérique Piquiionne, Robert Pires, Benoît Cheyrou, Steve Savidan, Dominique Rocheteau, Sidney Govou, Mathieu Bodmer et Clément Chantôme.

• Un match suivi d'un dîner à l'Elysée. Il est prévu qu'Emmanuel Macron joue tout le match, en présence de Brigitte Macron, présidente de la fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France et organisatrice de l'opération Pièces jaunes. Après la rencontre, un dîner se tiendra à l'Elysée pour fêter les 50 ans du Variétés Club de France.

• "Mettre le sport au cœur de la nation". Emmanuel Macron a annoncé jeudi un "énorme coup d'accélérateur" pour "mettre le sport au coeur de la nation" d'ici aux JO-2024 de Paris, avec la construction de 5 000 équipements de proximité. Un montant de 200 millions d'euros sera débloqué, dont 100 millions en 2022, a confirmé le chef de l'Etat.