Seul un quart des Français juge le bilan d'Emmanuel Macron positif, selon un sondage

51% des personnes interrogées estiment que son bilan n'est pas bon, selon un sondage Kantar-Onepoint pour franceinfo.

Un quart des Français (25%) juge le bilan d'Emmanuel Macron positif, révèle un sondage exclusif réalisé par Kantar-Onepoint pour franceinfo et publié mercredi 3 septembre. Même si le résultat est moins mauvais qu'il y a un an pour le président de la République, les opinions favorables ayant progressé de 6 points, 51% des personnes interrogées estiment que son bilan n'est pas bon.

Si l'opinion s'améliore, c'est surtout chez ses électeurs du 1er tour de la présidentielle : 65% d'entre eux estiment que le bilan de son action est positif. Les sympathisants de la droite et du centre eux sont désormais un sur trois (33%) à porter un regard bienveillant sur les deux premières années au pouvoir d'Emmanuel Macron, en progression de 21 points par rapport à l'an dernier.

De leur côté, 65% des électeurs de la gauche jugent le bilan d'Emmanuel Macron négatif. Sentiment partagé par 83% des électeurs du Rassemblement national.

Le pouvoir d'achat, principale préoccupation des Français

Les attentes des Français à l'égard du gouvernement sont fortes pour cette rentrée. En tête des réponses, plus de la moitié des sondés (58%) attendent une amélioration du pouvoir d'achat. Viennent ensuite la question de la protection de l'environnement (38%), en hausse de presque 10 points par rapport à l'an dernier, et la diminution des impôts et des charges (38%).

Concernant les actions et les projets du gouvernement, la réforme des retraites est rejetée par quasiment un sondé sur deux (48%), alors que l'extension de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes est approuvée à 55%. Enfin, presque 8 sondés sur 10 (79%) pensent que le gouvernement devrait être à l'écoute des propositions des Français.

*Ce sondage a été réalisé du 27 au 29 août 2019 sur internet, auprès d'un échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.