Reportage Paris 2024 : bureau du général de Gaulle, fauteuil de Pompidou, boules de pétanque présidentielles... On a visité la boutique-musée consacrée à l'Elysée

Les touristes du monde entier arrivent à Paris pour le coup d'envoi des Jeux olympiques. L’Élysée en profite pour dévoiler la "Maison de l’Élysée", sa nouvelle vitrine, qui ouvrira la semaine prochaine et sera accessible gratuitement. C'est à la fois un musée et une boutique, où l'on peut trouver des objets rares du patrimoine, comme des goodies "made in France". La boutique-musée a été inaugurée mercredi 24 juillet par Emmanuel Macron. Franceinfo a pu la visiter en avant-première.

"On se sent à l'Élysée"

Devant l’entrée, juste face au palais de l’Élysée, un camion s’arrête. À l’intérieur, un bureau doré, et pas n’importe lequel : celui du général de Gaulle. Le chantier n’est pas terminé et les équipes s’activent avant l’ouverture mardi prochain. "C'est le lieu parfait pour avoir cet effet 'waouh' monumental, s'enthousiasme Yannick Desbois, directeur adjoint du cabinet d’Emmanuel Macron. On a six mètres de hauteur sous plafond, on a un lustre du mobilier national qui était dans le vestibule d'honneur de l'Élysée avant. On a une balustrade en fer forgé par un artisan de Belfort, un escalier en pierre... On se sent à l'Élysée : il y a les miroirs, il y a les logos de la République française. On est vraiment à la présidence de la République !", souligne-t-il.

Le bureau du général de Gaulle est déchargé pour être installé dans la Maison de l'Elysée, mercredi 24 juillet. (MAXIME GLORIEUX / RADIOFRANCE)

Vaisselle, savons et boules de pétanque

Plus de la moitié des 600 mètres carrés de la maison sont consacrés à l’exposition et à la reconstitution du bureau des présidents. Pour y accéder, il faut passer par la boutique, où sont vendus vaisselle, savons et... boules de pétanque. "Elles sont marquées présidence de la République et vous avez le petit lot de cochonnets bleu-blanc-rouge", décrit Yannick Desbois. Tarif affiché : 70 euros. Une somme destinée à l'entretien du patrimoine.

Le directeur adjoint du cabinet d’Emmanuel Macron le reconnaît : les prix peuvent freiner certains visiteurs. "Ça peut être quelquefois un peu déceptif. Mais, parce que c'est 100 % fabriqué en France, avec un cahier des charges très compliqué, vous n'avez pas forcément des mugs fabriqués en Chine à trois euros".

Des boules de pétanque, marquées du sceau de la présidence, sont exposées à la Maison de l'Elysée, mercredi 24 juillet. (MAXIME GLORIEUX / RADIOFRANCE)

À l'étage, un café propose des éclairs et une tarte au citron signés du chef pâtissier de l’Élysée. "On a une charlotte aux poires dite corrézienne pour évoquer deux anciens présidents de la République", précise Yannick Desbois, en souriant.

Hommage à la présidence, pas au président

Une fois arrivé dans la zone d'exposition, tout est là. Les objets exposés, à l'exception du fauteuil de Georges Pompidou, sont principalement issus des deux derniers quinquennats, et notamment les cadeaux offerts par d'autres chefs d'État.

"Il y a un dessin original de l'auteur de 'One Piece', le manga mondialement connu, qui a été offert au président en 2021 pour les JO au Japon. Il doit sans doute valoir des millions d'euros." Yannick Desbois, directeur adjoint du cabinet d'Emmanuel Macron à franceinfo

Emmanuel Macron et son épouse sont les têtes pensantes de ce musée. Mais l'Élysée le répète : il ne s’agit pas de redorer le blason de la présidence. "Je pense que les gens font la différence entre la présidence de la République et le président, sa personnalité. On n'a pas vu de variation dans le nom de l'inscription aux Journées européennes du patrimoine, quelle que soit la cote de popularité du président", défend Yannick Desbois.

La visite se termine avec la voix d’un habitué du palais : Stéphane Bern raconte 300 ans d’histoire dans une vidéo 3D. Cette "Maison de l’Élysée" a vocation à durer après 2027. Le projet est estimé à trois millions et demi d’euros, loin des 200 000 euros que rapportaient jusqu’ici chaque année les produits dérivés.