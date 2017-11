VIDEO. Remaniement : qui sont les nouveaux arrivants au gouvernement ?

Olivier Dussopt, nommé secrétaire d'État auprès du ministre des Comptes publics, est une prise politique clairement à gauche. Ce député PS de l'Ardèche dénonçait il y a encore quelques semaines la baisse des dotations aux collectivités, parlant de "déception" et de "trahison". Âgé de 39 ans, formé à Sciences Po Grenoble, il est d'abord assistant parlementaire d'un sénateur avant d'être élu député à seulement 28 ans.

Proche de Martine Aubry, Olivier Dussopt devient son porte-parole lors de la primaire socialiste de 2011. Mais après un engagement très à gauche, il soutient Manuel Valls pour celle de 2016. Il ne rejoint pas pour autant le mouvement de la République en marche ; il a d'ailleurs voté contre la proposition de budget pour 2018 quelques jours avant sa nomination.

Delphine Gény-Stephann rejoint aussi le gouvernement

Autre arrivée : Delphine Gény-Stephann, nommée secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Inconnue du grand public, elle est choisie pour son expérience dans le privé comme dans le public. Elle a commencé sa carrière au Trésor et travaillait actuellement chez Saint-Gobain, une entreprise française de production, transformation et distribution de matériaux.

